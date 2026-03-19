  • Üç ilde eşzamanlı baskın: Dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Güncel

Üç ilde eşzamanlı baskın: Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, maddi zorluk yaşayan vatandaşları hedef alarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen 4 şüpheli, Çanakkale, Manisa ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 11:02
Çanakkale'de maddi sıkıntı içindeki vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık şebekesi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda çökertildi. Üç ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

23 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, maddi zorluk yaşayan veya nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarla iletişime geçilip muvafakatleri alınarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 23 kişinin bu yöntemle zarara uğratıldığı belirlendi.

MANİSA VE İZMİR'DE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çanakkale merkezli Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüpheliler Ş.G, F.A, B.A. ve O.A. yakalandı, çeşitli materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

  • Çanakkale
  • dolandırıcılık operasyonu
  • nitelikli dolandırıcılık
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
