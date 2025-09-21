Çanakkale, Konya ve Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle Muğla'daki yangın ile Antalya'nın Alanya-Yaylakonak mevkiindeki alevler ise tamamen kontrol altına alındı. İşte ayrıntılar...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Yumaklı son durumu açıkladı