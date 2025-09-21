İSTANBUL 26°C / 19°C
Güncel

Üç ilde orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

Çanakkale, Konya ve Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla ve Antalya'nın Alanya-Yaylakonak yangınları tamamen kontrol altına alındı. İşte detaylar...

21 Eylül 2025 Pazar 15:22
Üç ilde orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor
ABONE OL
Çanakkale, Konya ve Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle Muğla'daki yangın ile Antalya'nın Alanya-Yaylakonak mevkiindeki alevler ise tamamen kontrol altına alındı. İşte ayrıntılar...

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

KONYA'DA ORMAN YANGINI

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

