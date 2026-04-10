10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Güncel

Üç ilde rüşvet operasyonu! Aralarında tapu müdürü de var

Bandırma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek tapu işlemlerinde kolaylık sağladığı belirlenen 15 şüpheliden 7'si tutuklanırken, aralarında tapu müdürlüğü müdür yardımcısının da bulunması dikkat çekti.

AA10 Nisan 2026 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kapsamlı rüşvet operasyonu, tapu müdürlüğündeki yolsuzluk ağını gün yüzüne çıkardı. Müdür yardımcısından arzuhalciye, müteahhitten emlak danışmanına uzanan geniş bir şüpheli profili ortaya çıkarken, 15 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI RÜŞVET BASKINI: 15 ZANLI YAKALANDI

Bandırma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli'de vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren, işlemlerde kolaylık ve öncelik sağladığı ve rüşvet aldığı belirlenen aralarında tapu müdürlüğünde görevli müdür yardımcısı ile müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofis çalışanları ve arzuhalcilerin de bulunduğu 15 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğince, zanlıların Balıkesir'in Bandırma, Gönen ve Erdek ilçeleri ile Çanakkale'nin Biga ve Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli ajanda, evrak ve doküman ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 8'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

