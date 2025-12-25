İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Üç ilde sahte içki operasyonu: Zanlılar cezaevine gönderildi

İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da sahte içki yapımında kullanılan 45 bin 347 litre alkolün ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Üç ilde sahte içki operasyonu: Zanlılar cezaevine gönderildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'da 3 depo, 3 iş yeri ile 1 araca, Tekirdağ ile Antalya'da ise belirledikleri fabrikalara farklı zamanlarda operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 45 bin 347 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 3 bin 400 sahte etiket, 14 adet alkollü içki yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden 161 bin şişe alkollü içki yapılabileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 10'u serbest bırakılırken, 14'ü adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlılardan 5'inin işlemleri ise sürüyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen malzemelerin sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, operasyon hakkında bilgi alarak personeli tebrik etti.

  • sahte alkol
  • operasyon
  • tutuklama

