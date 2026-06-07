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Üç ilde sandıklar kuruldu! Oy verme işlemi başladı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde bugün seçim var. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 08:42 - Güncelleme:
Üç ilde sandıklar kuruldu! Oy verme işlemi başladı
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Türkiye'nin üç şehrinde yerel ara seçim için bugün sandık kuruldu.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam altı beldede yerel ara seçim yapılıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede bugün seçim yapılıyor.

Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kurulacak.

Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar, saat 17.00'yi gösterdiğinde kapanacak.

Beldelerde yapılacak yerel ara seçime 27 siyasi parti katılacak.

Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da çekilen kura ile belirlendi.

Buna göre pusulada sıralama şöyle olacak: Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti.

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