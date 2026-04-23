İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9257
  • EURO
    52,5959
  • ALTIN
    6787.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üç ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Adreslerden adeta cephanelik çıktı
Güncel

Üç ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Adreslerden adeta cephanelik çıktı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu silah ile pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Üç ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Adreslerden adeta cephanelik çıktı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda Şanlıurfa, Gaziantep ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu silah ile pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

1,70 boyunda 70 santim genişliğinde! Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.