Üç ilde terör operasyonu: 14 zanlı cezaevinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 18'i tutuklama, 12'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasını, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.