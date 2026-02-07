İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Üç ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kırşehir merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 16:55 - Güncelleme:
Üç ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Kırşehir, Kayseri ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 13 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.I.Y.K, E.A.M.A, N.R.Y.Y, O.A.A.S, S.A.A.A, J.J.M.A, S.A.Y.K, A.K.S.H, Y.M.Y.K, A.A.B.H, A.A.A.T. ve O.A.K.K. tutuklandı, H.A.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

