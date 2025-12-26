İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9303
  • EURO
    50,5933
  • ALTIN
    6222.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üç ilde yoğun kar bekleniyor: Meteorolojiden uyarı geldi
Güncel

Üç ilde yoğun kar bekleniyor: Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

IHA26 Aralık 2025 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Üç ilde yoğun kar bekleniyor: Meteorolojiden uyarı geldi
ABONE OL


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Elazığ, Bingöl ve Tunceli genelinde sabah saatlerinden itibaren, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Beklenen kar yağışlarının kuvvetli (5-20 cm) olacağı tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.