Uçağın düşme nedeni yoğun sis Aydın Çıldır Havalimanı'ndan dün kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı bugün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle dağa çarptığı ortaya çıktı.