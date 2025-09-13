Uçak ambulans 34 günlük bebek için havalandı

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 34 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Pistteki tadilat nedeniyle Ferit Melen Havalimanın kapalı olmasından dolayı uçak ambulans Muş Alparslan Havalimanı'na indi. 34 günlük bebek, Ferit Melen Havalimanı'ndan alınarak helikopter ambulansla Muş Alparslan Havalimanı'na nakledildi.

Ardından burada hazır bulunan uçak ambulansa alınan bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.