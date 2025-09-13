İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Uçak ambulans 34 günlük bebek için havalandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren 34 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulans ile İstanbul'a sevk edildi.

İHA13 Eylül 2025 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
Uçak ambulans 34 günlük bebek için havalandı
ABONE OL

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 34 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Pistteki tadilat nedeniyle Ferit Melen Havalimanın kapalı olmasından dolayı uçak ambulans Muş Alparslan Havalimanı'na indi. 34 günlük bebek, Ferit Melen Havalimanı'ndan alınarak helikopter ambulansla Muş Alparslan Havalimanı'na nakledildi.

Ardından burada hazır bulunan uçak ambulansa alınan bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

