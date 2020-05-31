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Uçaklarda yeni dönem: Kabin bagajı kabul edilmeyecek

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, yarın başlayacak iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı alınmayacağını hatırlattı.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:40 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 13:48
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ISG, yarın başlayacak iç hat uçuşları öncesinde seyahat edecek yolculara yeni dönemle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceği için kabin bagajlarının check-in bagajıyla birlikte teslim edilmesi gerekiyor. Sosyal temasın minimuma indirilmesi için online check-in yapılası öneriliyor.

Havalimanına her zamankinden erken gelinmesi tavsiye edilirken, kişisel hijyene, maske kullanımına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi isteniyor.

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