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Uçak seferleri iptal mi? THY iptal edilen seferler

Lodos, ülkenin büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Marmara'da yoğun olarak devam eden fırtına nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Uçakla seyahat edecek olan vatandaşlar 'Uçak seferleri iptal mi?, Uçuşlar iptal mi oldu?' gibi sorulara cevap arıyor. İstanbul'da lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu. İşte THY iptal edilen seferler

30 Kasım 2021 Salı 15:52 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 15:52
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İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Dün yaşanan Lodos nedeniyle THY uçuşları iptal olan yolcular, bilet değişikliği, iptal ve açığa alma işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler. Peki uçuşlar iptal mi? Lodos nedeniyle Uçak seferleri iptal mi? İşte THY iptal edilen seferler

THY UÇUŞLARINDA HAVA MUHALEFETİ

İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de şiddetli lodos nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, başka havalimanına yönlendirileceği öğrenildi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

Şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nin İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayarak pisti pas geçerken, bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

Lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

Aşağıdaki linke uçuş numaranızı yazarak iptal olan seferler ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

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