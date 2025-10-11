Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, henüz 4,5 yaşında olmalarına rağmen gökyüzüne duydukları ilgiyle dikkati çeken kardeşlerin ziyareti, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Bakan Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, onlarla uzun uzun sohbet ederek hayallerini dinledi.

Minik kardeşler kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Uraloğlu'nun torunlarına hediye gönderirken Bakan Uraloğlu da ikizlere birer uçak maketi armağan etti.

- KOKPİTE DE BİNDİLER

Kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, "Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Bu heyecanı ve öğrenme arzusunu desteklemek hepimizin görevi. Çocuklarımızın hayalleri, bizim en kıymetli yol haritamızdır." ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşler, ziyaretin ardından havalimanında da unutamayacakları bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu.