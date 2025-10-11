İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uçak sevinçleri sosyal medyada gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu'ndan Erva ve Zümra kardeşlere sürpriz
Güncel

Uçak sevinçleri sosyal medyada gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu'ndan Erva ve Zümra kardeşlere sürpriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle ilgi odağı olan ikiz kardeşler Erva ve Zümra'yı Bakanlık'ta misafir etti.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Uçak sevinçleri sosyal medyada gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu'ndan Erva ve Zümra kardeşlere sürpriz
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, henüz 4,5 yaşında olmalarına rağmen gökyüzüne duydukları ilgiyle dikkati çeken kardeşlerin ziyareti, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Bakan Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, onlarla uzun uzun sohbet ederek hayallerini dinledi.

Minik kardeşler kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Uraloğlu'nun torunlarına hediye gönderirken Bakan Uraloğlu da ikizlere birer uçak maketi armağan etti.

- KOKPİTE DE BİNDİLER

Kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, "Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Bu heyecanı ve öğrenme arzusunu desteklemek hepimizin görevi. Çocuklarımızın hayalleri, bizim en kıymetli yol haritamızdır." ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşler, ziyaretin ardından havalimanında da unutamayacakları bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.