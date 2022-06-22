'Uçak yok' manipülasyonu! Meral Akşener'den göz göre göre yalan!

Partisinin grup toplantısında Marmaris'teki dün çıkan yangınla ilgili konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, yangına ilişkin akılalmaz sözler sarf etti. Akşener konuşmasında "Dün Marmaris Bördübet'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak yok, yine hazırlık yok, yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var" ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü ise (OGM) Marmaris'teki yangınla ilgili olarak son bilgileri paylaşarak bir nevi Akşener'in sözlerini çürüttü. OGM, "Hava araçlarımız, var güçleriyle çalışan kara ekiplerimizin çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Canımızı yakan, ormanlarımızın düşmanı yangını en kısa sürede yeneceğiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz, dualarımız kahraman personelimizle" dedi.

"20 HELİKOPTER 14 UÇAK OLMAK ÜZERE 34 HAVA ARACI VE KARA EKİPLERİ BÖLGEDE MÜCADELE HALİNDE"

OGM yangın söndürme çalışmasına katılan helikopter ve uçak sayısını açıklayarak Akşener'in "yine uçak yok yine hazırlık yok" sözlerinin yalan olduğunu ortaya koydu. OGM, "An itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. 20 Helikopter 14 Uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde. Bölgede anlık rüzgar 30 Km/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır" ifadelerini kullandı.

"YALANCILIĞI VE PROVOKATÖRLÜĞÜ NE ZAMAN BIRAKACAKSINIZ AKŞENER?"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in bu açıklamalarına tepki gösterdi. Özalan Akşener'e "Marmaris'te yaşanan üzücü orman yangınına karşı müthiş bir mücadele verilirken Meral Akşener, hazırlık ve müdahale olmadığı yalanını söyledi. Yalancılığı ve provokatörlüğü ne zaman bırakacaksınız Meral Akşener?" diye sordu. Sosyal medyada ise Akşener'in "yine uçak yok" ifadelerine tepkiler sürüyor...

TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: "SİYASETİN DE BİR EDEBİ, AHLAKI OLMALI"

Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında gelinen mevcut durumla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek bir siyasi parti genel başkanının Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında şunları söyledi:

"Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kadar önemli hazırlıklar yapmış, kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlığın atmış olduğu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını söylüyor olması gerçekten üzüntü vericidir. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, orman yangınlarıyla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık."

Kirişci, ne yapılırsa yapılsın atılan adımların gölgelenemeyeceğini vurguladı.