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Uçaklar havalandı! Gazzeli kanser hastaları ve refakatçileri Türkiye'ye geliyor

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Uçaklar havalandı! Gazzeli kanser hastaları ve refakatçileri Türkiye'ye geliyor
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El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastalar sağlık kontrolünün ardından kendilerini ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurladı.

Koca, uçağa taşınan hastalara tek tek sağlık durumlarına ilişkin sorular sordu.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.

Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altına alınacak.

  • kanser hastaları
  • refakatçiler
  • El Ariş Havalimanı

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