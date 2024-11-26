Üçlü Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan başkanlığında toplanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla üçlü temsile dayalı istişari mahiyette toplanan Üçlü Danışma Kurulunun bu seneki gündemi "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" olacak.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak.

Kurul, geçen yıl 20 Ekim'de "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle bir araya gelmişti.

