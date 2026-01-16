İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2856
  • EURO
    50,2538
  • ALTIN
    6409.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi
Güncel

Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi. Böylece ücretli çalışan sayısı 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 10:15 - Güncelleme:
Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2024'te 15 milyon 740 bin 143 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 1 artışla 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,4 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2025'te, bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken inşaat sektöründe yüzde 0,5, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

  • ücretli çalışan
  • tüik
  • sayı

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.