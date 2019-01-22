Ücretli öğretmenlik 2. dönem başvuruları 2019 MEBBİS öğretmen giriş alımlar nasıl yapılır

Ücretli öğretmenlik başvurusu için geri sayım başladı. E-Devlet ücretli öğretmenlik 2019 başvuru sayfası erişime açıldı mı? 2. Dönem ücretli öğretmen ihtiyacı nasıl belirlenir ve alımlar nasıl yapılır? Hangi kurumda ne kadar öğretmen açığı var? Ne kadar ücretli öğretmen ihtiyacı var? soruların yanıtları merak konusu oldu. Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır sorusu birçok aday tarafından araştırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. E-Devlet Ücretli Öğretmenlik sistemi başvurulara açık olduğu sürece istenildiği an başvuru yapılabilmektedir. MEB'de görevlendirme süresi 6 ay ile sınırlı oluğundan dolayı sistem dönem başlarında sıfırlanmaktadır. Bundan dolayı ikinci dönem için yeniden başvuru yapılması gerekir. İkinci dönem ücretli öğretmenlik başvuru alımı genellikle okullar yarıyıl tatiline girdikten sonraki haftanın ilk günlerinde başlar. Bazen gecikmeler de olabilmektedir. Bu yüzden kaçırdım mı paniğine girmemek gerekir.

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e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları için ayrıntıları bu haberimizde derledik. MEB'in yaptığı açıklamada, başvuruların 2. dönem sonuna kadar yapılacağı bildirildi. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacağını da belirten MEB, hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1. dönem sonu itibariyle sonlandırıldığını, bu durumda bulunanların 2. dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.

2. Dönem Başvuruları Şubat (Yarıyıl) Tatili Sonrasında Başlar!



İkinci Dönem başvuruları eskiden genellikle ihtiyaç listelerinin açıklanmasının ardından Şubat tatili öncesindeki hafta içinde başlardı. Başvuruların E-Devlet üzerinden alınmaya başlamasıyla birlikte artık Şubat tatilinin ilk haftası alınmaya başlandı. Yukarıda bu konuya daha detaylı değinmiştik.



Başvuru şekli ve şartlarını aşağıda linkini bulabileceğiniz Başvuru/Sonuç sayfamızdaki İl/İlçe duyurularından kontrol etmenizde fayda var.

Artık birçok ilçede ihtiyaçlar yeniden belirlenip E-Devlet üzerinden başvuru yapanlar arasından yeniden görevlendirme yapılıyor. Tabi, ilk dönem görev alıp ta okul idaresince beğenilen/sevilen kişiler çoğunlukla ikinci dönem içinde görevlerine devam ederler ama unutulmaması gereken bu kişilerin de yeniden E-Devlet üzerinden başvuru yapması gerektiğidir. Halihazırda görevli kişiler bu noktayı sakın atlamasın çünkü artık MEB, E-Devlet üzerinde başvurusu görünmeyen kişilere görev veremiyor. Bunun sebebi E-Devlet ve MEB'in kullandığı MEBBİS sistemlerinin birbirine entegre olarak çalışması. Sizler E-Devlet'ten başvuru yaptığınızda ilçe mem'ler MEBBİS üzerinden başvurunuzu görüp onaylayabilmekte ve sizi MEBBİS sistemine dahil edebilmektedir.







Daha Önce Başvuru Yaptım, Tekrar Yapmama Gerek Var Mı?



Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. MEB'de çalışan kişilerin görevlendirme süreleri 6 ay ile sınırlıdır. Böyle bir süre sınırı olduğundan dolayı birinci dönemde E-Devlet üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu yaparken "2.Dönem için de Başvurumu Onayla" şeklinde karşınıza gelen yazı anlamsız olmaktadır. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte artık her dönem başında E-Devlet üzerinden yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Çünkü her dönem başında sistem sıfırlanmaktadır.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



E-Devlet şifresine sahip olan bireyler, sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana 'ücretli öğretmenlik' terimini yazarak arama gerçekleştirecek.



Açılan sayfada 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıklayacak olan adaylar, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak.



Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

E-Devlet başvusuru sonrasında birçok ilçe genellikle "Ücretli Öğretmenlik Başvuru Formu" adı verilen bir formun doldurulması ve doldurulan bu formla birlikte, formda belirtilen "Gerekli Evraklar" ın ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimini talep ederler. Burada şu detayı da belirteyim; Başvurular çoğunlukla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından alınır.

Yani başvuruları İlçe MEM'ler açar. İl bazında başvuru kabul eden Milli Eğitim Müdürlüğü sayısı oldukça azdır. Bundan dolayı başvurularda öncelikle ikametgahınızın bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat etmenizi tavsiye ederim. Bazı ilçe mem ler ise E-Devlet üzerinden başvurunun yanında kendi Online Sisteminden de başvuru alabilmektedir.



İl ve İlçelere ait Online Başvuru sayfalarına yukarıdaki menüde bulunan "Online Başvuru" bölümü tıklanarak ulaşabilir.



Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nereye Yapılır?



E-Devlet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra ilgili ilçe mem bir duyuruyla ilave belge yada ilave online başvuru isteyebilir. İstenilen başvuru evrakları ilgili İl veya İlçe Müdürlüklerine bizzat yapılması gerekmektedir. Başvurularla müdürlüklerin İnsan Kaynakları veya Atama Bölümleri ilgilenir.



Hazır bu konuya girmişken önemli ama çok bilinmeyen ve görev almayı etkileyen ek bir bilgi verelim. Başvuru yaparken öncelikle İkametgahınızın bulunduğu İlçeye başvuru yapınız! Birçok müdürlük (özellike istanbul'da) bu işin maaşının düşük olmasından dolayı başka ilçelerden başvuran kişilerin mesafeye bağlı olarak ulaşım masraflarının çok olacağını, ulaşımda kaybedilen zamanın görevlendirilen kişiyi aldığı ücret nazarında mutsuz edeceğini düşünür ve o kişilere görev verdiği taktirde işi çok uzun soluklu yapamayacağına, eğitim döneminin sonuna kadar devam ettiremeyeceğine inanır. Bu yüzden başka ilçelerden yapılan başvurulara genellikle zorunlu hallerde ilgi gösterirler. Böyle bir hava hissettiğinizde bu işi gerçekten de istiyorsanız görevlendirmeyi yapan kişileri ikna etmeniz gerekebilir.

MEBBİS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısaltılmışı olan MEBBİS , Milli Eğitim Bakanlığı’nca sunulan elektronik hizmetlerin bütününe denilmektedir. E-Okul gibi bir çok hizmet online olarak MEBBİS tarafından sunulur. Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan MEBBİS uzun bir süredir geliştirilen ve 2007 Ocak ayında kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan bir web sitesi yazılımıdır. E-devlet uygulamasının içeriğinde hizmet veren e-okul uygulaması olan bu sistem okul yönetim bilgi sistemidir.

Öğrencilere ve velilere kolaylık sağlamak, gereksiz, uzun süren yazı ve kâğıt işlemlerini bir kenara bırakarak teknolojik gelişimleri kullanıp daha hızlı işlem yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bu sistem bir öğrencinin okula ilk kayıt yaptırdıktan sonra ta ki mezun olana kadar gerçekleşecek tüm işlemleri kapsayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde daha hızlı ve daha ekonomik bir biçimde hizmet verilmektedir. Sistemin bakımından ve geliştirilmesinden Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumludur. MEB tarafından sunulmakta olan MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapmaktadır.

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR ?

MEBBİS sistemine ” https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx ” adresinden giriş yapıyoruz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. Daha sonra yukarıdan girmiş olduğunuz adres üzerinde bulunan kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girerek MEBBİS giriş butonuna basıyoruz ve sisteme giriş sağlıyoruz

MEBBİS'TE NELER YAPILABİLİR?

Özel veya devlet okulu olup olmadığına bakılmaksınız, anaokullarından ilköğretim okullarına, orta öğretim kurumlarından özel eğitim kurumlarına kadar eğitim ile ilgili tüm kurumlara sistem aracılığıyla işlem yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu bu sistemde öğrencilerin okul kayıtlarından, nakil işlemlerine, notlarının girişlerinden devamsızlık yapıp yapmadıklarına, girdikleri ve sorumlu oldukları sınavlardan, girecekleri sınavlar için tercih ve başvuru işlemlerine, öğrenci belgesi almaktan haftalık derslerine kadar, öğrencileri ilgilendiren her konuda en ufak ayrıntısına kadar detaylı bilgi alınılır. Ayrıca veliler için de bir bilgilendirme alanı bulunur.