Adalet Bakanı Gürlek, Gülistan Doku soruşturması sonrası Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarının da incelendiğini duyurdu. Bu açıklama, yıllardır adalet arayan acılı aileleri umutlandırdı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmeler, benzer acıları yaşayan aileleri de umutlandırdı. 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ve 2018'de Giresun'da şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan soruşturmalarında da yeni gelişme yaşandı. Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarına hassasiyet gösterileceğini vurgulayan Bakan Akın Gürlek, "Ucu kime dokunursa dokunsun başsavcılarımızın yanındayız" dedi.

'HER ŞEY ÇÖZÜLECEK'

Rojin Kabaiş'in ailesi, Tunceli'ye gelerek Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti. Baba Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku ve kızının dosyalarında benzerlik olduğunu belirterek, "6 senedir onlara acı çektiriyorlar şimdi her şey açığa çıktı, biz de şu an umutluyuz. Bakanımızın sözleri beni duygulandırdı, devletimize güveniyoruz. Her şey çözülecek, ne Rojin'in ne de Gülistan'ın kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

Nizamattin Kabaiş, Tunceli'ye giderek Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'ya destek oldu.

'BİZE UMUT OLDU'

8 yıldır kızı Rabia Naz için mücadele veren Şaban Vatan da Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelerin kendileri için birer umut olduğunu belirtti.

Kızlarının ölümünün ardından adalet ararken bedel ödediklerini söyleyen Vatan, "Bakanımızın 'Sadece Gülistan değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor' açıklaması sürecin umududur. 12 Nisan, Rabia Naz'ın ölüm yıl dönümüydü. Kurulan ekibin özveriyle çalışmasını bekliyoruz. Biz de bildiğimiz ve süreçte elde ettiğimiz tüm verileri Bakan Beye aktarmak istiyoruz. Çantası bana takipsizlik kararı sonrasında verildi. Aldıktan sonra hiçbir yerine dokunmadım. Adli torbada olduğu gibi duruyor. Hiç açmadım ki tekrar incelensin diye" dedi.

'DERDİMİZ ORTAK'

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku da sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, şunları kaydetti; Derdimiz ortak. Bunlara müebbet verilmesini istiyorum. Ben kızımın katillerini buldum, inşallah sizinki de bulunur. Kızımın kemiklerini istiyorum. İnşallah Ebru Cansu gibi bir savcı da size denk gelsin. Ebru Cansu kızımın katillerini buldu, inşallah sizin de bulunacak. İnşallah kızımın da bir mezarı olur. Ben gidip bir Fatiha okuyacağım.

