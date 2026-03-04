Her çarşamba ekranlara gelen Açık Görüş programının bu haftaki konukları SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, İst. Aydın Üni. Öğr. Gör. Yeliz Albayrak ve İletişimci-Yazar Ali Saydam olurken 24 TV ekranlarında dünya ve Türkiye'nin gündemi masaya yatırıldı.

Programda İran ve ABD-İsrail savaşına dair açıklamalarda bulunan SAVTEK Dergisi GYY Alabarda, "Mermi namluyu terk ettikten sonra işin nereye tebdil olacağını kestirmek gerçekten güç. Dolayısıyla mermi namluyu terk etti cumartesi günü ve geldiğimiz noktada da savaş beşinci gününe girdi ve oldukça şiddetli bir savaş yaşanıyor. Rusya açık bir şekilde İran'ın nükleer silah sahibi olmasını alenen istemiyor" dedi.

SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda (@yusufalabarda): Mermi namluyu terk ettikten sonra işin nereye tebdil olacağını kestirmek gerçekten güç. Dolayısıyla mermi namluyu terk etti cumartesi günü ve geldiğimiz noktada da savaş beşinci gününe girdi ve oldukça şiddetli bir savaş... pic.twitter.com/btLrWi8v3B — 24 TV (@yirmidorttv) March 4, 2026

Alabarda ayrıca, "Üçüncü Dünya Savaşı gibi küresel bir ölçeğe tebdil olması şu şartlarda pek mümkün gözükmüyor" açıklamasında bulundu.

"DÜNYADA DOLAŞAN ENFORMASYONU CIA, MOSSAD YÖNETİYOR"

İletişimci-Yazar Ali Saydam ise bilgi kirliliğine vurgu yaparak, "Şu anda dünyada dolaşan enformasyonu CIA, Mossad yönetiyor; yani gelen bütün bilgiler son derece taraflı. Dijital ortamda yürütülen bir savaş aslında İran ve Amerika arasında; burada da hiç çekinmiyorlar: yalandan, dolandan" değerlendirmesinde bulundu.

İletişimci-Yazar Ali Saydam (@asaydam): Şu anda dünyada dolaşan enformasyonu CIA, Mossad yönetiyor; yani gelen bütün bilgiler son derece taraflı.#AçıkGörüş pic.twitter.com/JbikhUzEyp — 24 TV (@yirmidorttv) March 4, 2026

Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş ise "İran başından beri bu müzakere masasında da şunu ifade ediyordu: ABD'ye hava üssünü açabilecek olan, onlarla iş birliği halinde olabilen kim varsa benim menzilimdedir diyordu" dedi.