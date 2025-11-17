İSTANBUL 20°C / 16°C
  ''Üçüncü ülke'' iftirasına yalanlama: Türkiye'ye iadeleri mümkün değil
Güncel

''Üçüncü ülke'' iftirasına yalanlama: Türkiye'ye iadeleri mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor” iddiasının asılsız olduğunu, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 10:43
''Üçüncü ülke'' iftirasına yalanlama: Türkiye'ye iadeleri mümkün değil
ABONE OL

DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" şeklindeki iddiaları yalanlandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir.

Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme–itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir.

Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz et etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • dezenformasyon
  • mücadele
  • asılsız iddia

Popüler Haberler
