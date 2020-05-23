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Uçuruma devrilen arabanın sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde uçuruma devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:33
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İsmail Atan (20) idaresindeki 50 ZA 200 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Gala mevkisinde uçuruma devrildi.

Sabah erken saatlerde tarlasını sulamaya giden Murtaza Öztürk, kazayı fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Atan'ın cesedi, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Atan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiğinin ancak sabah fark edildiğinin tahmin edildiği öğrenildi.

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