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Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA1 Nisan 2025 Salı 07:54 - Güncelleme:
Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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İ. K'nin (44) kullandığı 46 AFB 489 plakalı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.

Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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