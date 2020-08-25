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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Durmuş Şahiner (23) hayatını kaybetti. Şahiner, Şıhlar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

DHA25 Ağustos 2020 Salı 16:28 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:28
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Kaza, Karapınar Mahallesi'nde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Durmuş Şahiner yönetimindeki 07 E 0328 plakalı otomobil, Gödüre Yaylası istikametine giderken, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Durmuş Şahiner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Şahiner'in cansız bedeni, Alanya Belediyesi Mezarlığı morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Durmuş Şahiner, Şıhlar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

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