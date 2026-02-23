İSTANBUL 10°C / 5°C
Güncel

Uçurumda sır ölüm: Şüphelilerin arasında eşi ve oğlu da var

Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasına ilişkin, aralarında ölen kişinin eşi ve oğlunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:09
Uçurumda sır ölüm: Şüphelilerin arasında eşi ve oğlu da var
Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Nallıca mevkisinde cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin (46) ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine dün Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

  • ceset bulunması
  • şüpheli gözaltı
  • Söke olayı

