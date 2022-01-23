Uçuşlar iptal mi oldu? THY iptal olan uçuşlar son dakika 2022

23 Ocak 2022 Pazar 10:05 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 10:05

Uçuşların iptal olup olmadığı, uçak yolculuğu için bilet almış olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilet almış olan yolcular, "Uçuşlar iptal mi oldu? Uçak seferleri ertelendi mi?" sorularının cevapları için araştırmaya koyuldu. Tüm yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirecek olan 46 iç ve dış hat seferi iptal oldu. İşte THY iptal olan uçuşlar son dakika 2022

UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştireceği toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal oldu.

Türk Hava Yolları (THY) uçuş iptalleri ve tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA 2022

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 25 oranında azaltmasına ilişkin kararı alınmıştı. Konuya ilişkin bir duyuru da Türk Hava Yollarından geldi. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak seferlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "THY'den yapılan son dakika açıklamasında, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." ifadelerine yer verdi.

UÇUŞLARDA AZALTMA KARARI ALINMIŞTI

Daha önce yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındığı belirtilmişti.