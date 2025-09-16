İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2789
  • EURO
    48,9175
  • ALTIN
    4889.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uçuşlarda %9, yolcuda %8,1 artış: Türk Hava Yolları'nın iştiraki TGS'den rekor büyüme
Güncel

Uçuşlarda %9, yolcuda %8,1 artış: Türk Hava Yolları'nın iştiraki TGS'den rekor büyüme

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, 2025 yaz sezonunda 254 binden fazla uçuşa ve 40 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Geçen yıla göre uçuşlarda %9, yolcu sayısında ise %8,1 artış kaydedildi.

AA16 Eylül 2025 Salı 18:43 - Güncelleme:
Uçuşlarda %9, yolcuda %8,1 artış: Türk Hava Yolları'nın iştiraki TGS'den rekor büyüme
ABONE OL

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, 2025 yaz sezonunda bir önceki yıla kıyasla yer hizmeti verilen uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış olduğunu duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TGS ailesi olarak, global hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti ön planda tutarak, yaz operasyonumuzu büyük bir başarıyla tamamladık. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz operasyonumuzda, faaliyet gösterdiğimiz 10 havalimanında, 254 bin 385 uçuşa ve 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verdik. 2025 yaz operasyonumuz 2024'e kıyasla uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış gösterdi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz."

  • Türk Hava Yolları
  • uçuş

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.