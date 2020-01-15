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Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler

EDİRNE'de hamsinin kilosu 5 liraya düşünce, balıkçı tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

DHA15.01.2020  14:36 - Güncelleme: 15.01.2020  14:36

Karadeniz'de son günlerde hamsinin bolca çıkması, Edirne'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilosu, 20 liradan 5 liraya kadar düştü. Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarına kasalarla gelen tonlarca hamsi, dakikalar içinde tükendi. Tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırası gelen vatandaşlar kilolarca hamsi satın aldı. Kuyrukta zaman zaman tartışmalar yaşandı. Balıkçı esnafından Feridun Biztiren, "Denizden bol çıkan hamsi, fiyatını düşürdü. Dünden bu yana 5 ton balık sattık. Saat 08.00'den 20.00'ye kadar kuyruk devam ediyor. TIR'larla 30 ton daha hamsinin gelmesini bekliyoruz, aracımız daha gelmedi. Herkes yesin diye fiyatı ucuzlattık" dedi.

Kuyrukta ucuz hamsiden almak için beklediğini söyleyen emekli Ahmet Çelen ise, "Hamsi ucuzladığı için almaya geldik. Fazla alıp dolapta saklamayı düşünüyorum. Burada 2 saattir balık almak için bekliyorum" diye konuştu.

Kuyrukta bekleyenlerden Nezahat Soylu da, "Ucuz balık olduğunu duyunca geldik. Yaklaşık yarım saattir sırada bekliyorum. Ben 4 kilo alacaktım ama komşularım da aradı, onlara da 3 kilo alacağım" diye konuştu.

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