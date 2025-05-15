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Ucuzluk pazarında yangın paniği

Ümraniye'de hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Ucuzluk pazarında yangın paniği
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Ümraniye'de 5 katlı binanın girişindeki hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Necip Fazıl Mahallesi 19. Mayıs Caddesindeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle binanın dış cephesiyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

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