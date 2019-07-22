UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? sorularının yanıtları tüm futbol severler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi için heyecan dorukta. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek. İşte kura çekiminin detayları sizlerle...