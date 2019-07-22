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UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? sorularının yanıtları tüm futbol severler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi için heyecan dorukta. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek. İşte kura çekiminin detayları sizlerle...

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UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi de bugün gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
UEFA AVRUPA LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. 
 

UEFA AVRUPA LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI SAAT KAÇTA?
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek. 
UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek. 
 
 
İLK MAÇLAR 6-7 AĞUSTOS'TA 
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ:
 
Porto
 
Dinamo Kiev
 
Basel / PSV
 
Olympiakos - Viktoria Plzen
 
 
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ:
 
Sparta Prag
 
AEK
 
Espanyol / Stjarnan
 
Domzale / Malmö
 
Buducnost Podgorica / Zorya
 
Arsenal Tula / Neftçi
 
 
YENİ MALATYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ:
 
Rijeka
 
PSV / Basel
 
Connah's Quay / Partizan
 
Flora Tallinn / E. Frankfurt
 
Jeunesse Esch / Vitoria
 
 

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