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UEFA İstanbul Temsilciliği Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahip

'UEFA İstanbul Temsilciliği Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz.' dedi.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UEFA İstanbul Temsilciliği Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Sevgili İstanbullular, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. UEFA'nın temsilcilik açılışı vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum.

* Temsilcilik hayırlı olsun. Bir spor şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz.

* Sayın Başkan'ın şahsında tüm UEFA yönetimine TFF'ye ve Gençlik Spor Bakanlığı'mıza emekleri için teşekkür ediyorum. TFF, 1962'den beri UEFA'ya tam üye. Beraberce yakın koordinasyonla çalışıyoruz.

* Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli takımımız çeyrek final oynarken futbolseverlerin gönüllerini fethetti.

* Her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz Türkiye olarak. Böyle iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil son 23 yılda kazandırdığımız eserler var. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik.

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