Ufka Yolculuk 2019 sınavı ne zaman açıklanacak? 2019 online Ufka Yolculuk sınav sonuçları ve ödüller...

UFKA YOLCULUK ONLİNE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Online sınav 17-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat tarihinde saat 20.00’da açıklanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganıyla 70 ülke ve Türkiye'den 1 milyona yakın öğrencinin katılımıyla düzenlenecek yarışmanın bu yılki konusu "güzel ahlak" olarak belirlendi.

Bu yıl ilk kez iki aşamalı yapılacak yarışmada, online sınavda belirlenen puan barajını geçebilenler, yazılı sınava katılmaya hak kazanacak. Sınav öncelikle ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılacak.

Yarışmaya dair deneme sınavları ve süreçle ilgili bilgiler "ufkayolculuk" internet sayfasında paylaşıldı. Başvuruların başladığı yarışmada, online sınav tarihi 17 ve 18 Şubat, yazılı sınav tarihi ise 17 Mart olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında düzenlenen sınavlara, bugüne kadar 2 milyon 189 bin 827 kişi katıldı.

UFKA YOLCULUK TAKVİMİ

ÖDÜLLER NEDİR? Birincilere 2 umre+2500 TL veya 8.000 TL, ikincilere 2 umre+1500 TL veya 7000 TL, üçüncülere 2 umre+500 TL veya 6000 TL, 4-10 olanlara 7 gr. Külçe altın verilecek.

İLKOKUL KATAGORİSİ GÜZEL AHLAK YOLCULUĞU

İlkokul kategorisinde ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bu kitapta “eğlenerek öğrenmek” kavramı esas alınmıştır. Kitap içeriği yarışma bünyesinde yapılacak sınava yönelik eğitici bulmaca, sorular ve resimlerle desteklenmiştir. Kitap, önsöz, giriş, 9 farklı hikaye, sözlük, sonsöz ve kaynaklar olmak üzere 14 bölüm olarak hazırlanmıştır.

ORTA OKUL KATAGORSİNDE ERDEMLER KAMPI

Ortaokul kategorisinde ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Kitabımız ‘’Erdemler Kampı’’ adını taşımaktadır. Yolculuk temasıyla ‘’Güzel Ahlak’’ konusu çerçevesinde hazırlanmıştır. Ortaokul kategorisinde ‘’Erdemler Kampı’’ adlı 132 sayfalık eser hazırlanmıştır. ‘’Erdemler Kampı’’ eseri 11 bölümünden oluşmaktadır. Güven, özgüven, özdenetim, sorumluluk, adalet, sabır, saygı, yardımseverlik gibi konuları içeren bu güzide eser “Güzel Ahlak” konusunu ayet ve hadislerle de pekiştiriyor.

YARIŞMA KATEGORİLERİ NELER?

LİSE KATAGORİSİNDE “İhyâu Ulûmi’d-Dîn’den Kesitlerle GÜZEL AHLÂK

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın “Lise” kategorisi yarışmacılarının sınava tabi tutulacağı kitap. Server Yayınları tarafından sunulan 226 sayfalık kitabı Cemaleddin el-Kâsımî İhyâ’dan özetleyip Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Mehmet Akif Özkiraz gözden geçirdi.

Temelinde insan olan problemlerin hallolması ve dini ilimlerin yeniden ihya edilerek çözümlenmesi amacıyla “Hüccetü’l-İslam” (İslam’ın kesin delili) unvanıyla tanınan ve tasavvuf yolunun büyük üstadlarıdan olan İmam Gazali (Rh.a.) (H.448/M.1053 Tûs – H.505/M.1111 Tûs), günümüzde genelde dört cilt halinde sunulan “İhyâu Ulûmi’d-Dîn” eserini ortaya koymuştur.

Genel olarak ahlâk konularından “insanı kurtuluşa götüren haller”i ele alan 4. cildin özetlenip gözden geçirilmiş hali olan bu kitap istifadelerinize sunulmuştur.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİP EDEBİLECEK

Yarışmada dereceye girenler, başta Umre olmak üzere çok sayıda ödülleri kazanma hakkı elde edebilecek. Ayrıca Kocaeli'nden yarışmaya katılanları ise il ve ilçe ödülleri bekliyor. Yarışma hakkında güncel duyurular ve detaylı bilgi için yarışmanın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İLK ÖDÜLLERİ

Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri sitemiz üzerinden takip edilebilir.

YARIŞMA SORULARI NASIL OLUYOR?

Yarışma Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler' (A kategorisi için) ve Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN'ın 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur'an ve Sünnet' (B ve C-D-E-F kategorileri için) adlı eserlerden yapılacaktır. Arapça ve İngilizce dilinde ise yine yarışma için özel hazırlanan 'Riyâzu's Sâlihîn'den Seçmeler' adlı eserden yapılacaktır.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler; Mürşide Uysal tarafından kaleme alınan bu eser sevgili Peygamberimizin hadislerinden seçilen, bizzat Peygamberimizin anlattığı hikâyelerden oluşan, Peygamberimizin döneminde ve onunla ilgili olaylardan meydana gelmektedir.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur'an Sünnet; Bu eser Prof. Dr. M. Es'ad Coşan'ın yaptığı Kur'an âyetleri tefsiri ve özellikle de Hadis şerhleri içinden seçilmiş olup Kur'an ve Hadis bütünlüğünü, ayrılmazlığını işleyen, 'kul' ve 'ümmet' olma yolunda Sünnet'in değerini, kıymetini önümüze seren konuşmalarının yazı diline aktarılarak yeni bir sistematik içerisinde sunulmasından oluşmaktadır.

Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri ufkayolculuk sitesi üzerinden duyurulacaktır.

a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

b) Türkçe dilinde 1. Kademe online sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

SERVER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

Server Gençlik ve Spor Kulübü olarak çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm fertlerin insaflı, bilgili, becerikli, doğru inançlı, hayırlı ve faydalı,

- Varoluş gayesi ile başta sevgi, hikmet, adalet ve yüksek ahlak olmak üzere çok önemli ortak değerleri anlayan, benimseyen, davranışlarına yansıtan ve bunları başkalarına aktaran,

- İç huzura ermiş,

- Bedenen, zihnen, ruhen ve sosyal yönden güçlü ve sağlıklı,

- Bugünün ve yarının gereklerine göre donanmış, eğitimli, kültürlü üstün vasıflı,

- Değişime açık, kendisini daima iyiye doğru değiştiren ve geliştiren,

- Olayları gerçek boyutları ile anlamaya yönelik kritik ve analitik düşünme yeteneğini ve farkındalık bilincini edinmiş,

- Doğal, helal ve sağlıklı beslenme konularında bilinçli tercihler yapabilen,

- Çevre konusunda duyarlı,

- Tüm varlıklara şefkat duygularıyla hizmet üreten,

- Sağduyulu kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunan,

- Böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplumun oluşması için faaliyetlerde bulunarak insanlığa fayda sağlamak misyonu ile 2016 tarihinde kurulmuştur.

Kulübümüz, bugüne kadar büyük başarılara imza atmış olan “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları”nı hem kalite hem de sayısal olarak daha iyi seviyelere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu olan uluslararası “7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları”nı hicri 1440, miladi 2019 yılında “Güzel Ahlak” konusunda düzenleyecek olan kulübümüz, 8 Milyarlık insanlığa arz etmek üzere planlamalar yaptı.

Ufka Yolculuk kayıtları sonrası 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen online sınav sona erdi. Server Gençlik ve Spor Kulübünce bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın konusu "güzel ahlak" olduğu belirtilmişti. Yarışmada dereceye girenler, başta Umre olmak üzere çok sayıda ödülleri kazanma hakkı elde edebilecek. Ayrıca Sakarya’dan yarışmaya katılanları da ödüller bekliyor. 17-18 Şubat Ufka yolculuk çıkmış sınav soruları, cevapları ve sonuçların açıklanacağı tarihe haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.