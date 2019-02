Ufka Yolculuk sınavı 2019 kayıt başvuru işlemi (Ufka Yolculuk yarışması çıkmış sorular ve cevaplar)

Ufka Yolculuk sınavı için düzenlenecek olan bilgi yarışmasına başvurular bu ay içerisinde başlıyor. 2019 Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılacak, çıkmış sorular ve cevaplar nasıl soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bizlerde yakın zamanda başvuruların başlaması beklenen Ufka Yolculuk sınavı ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik.

Ufka yolculuk sınavı ne zaman 2019, ufka yolculuk sınav başvurusu ne zaman ve ufka yolculuk sınav ödülleri neler soruları merak konusu oldu. 'Güzel Ahlâk' konusuyla 3 farklı dilde düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması, www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden başvurulara açıldı. İki aşamalı olacak yarışmada 17 Şubat 2019 tarihinde online sınav, 17 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi.



Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yıl 7'ncisi düzenleniyor. Sınav ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden oluşurken Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması iki kademeli olarak gerçekleştirilecek.



Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Yarışması, bu sene önceki senelerden farklı olarak online olarak da gerçekleştirecek.



Daha önce Meal, Hadis ve Siyer konuları ile İslam'ın temelini anlamaya yönelik sorulardan yapılan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda bu yıl da evrensel bir değer olan "Güzel Ahlak" konusu tercih edildi.

Server Gençlik ve Spor Kulübünce bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın konusu "güzel ahlak" oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganıyla 70 ülke ve Türkiye'den 1 milyona yakın öğrencinin katılımıyla düzenlenecek yarışmanın bu yılki konusu "güzel ahlak" olarak belirlendi.



Bu yıl ilk kez iki aşamalı yapılacak yarışmada, online sınavda belirlenen puan barajını geçebilenler, yazılı sınava katılmaya hak kazanacak. Sınav öncelikle ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılacak.



Yarışmaya dair deneme sınavları ve süreçle ilgili bilgiler "ufkayolculuk.com" internet sayfasında paylaşıldı. Başvuruların başladığı yarışmada, online sınav tarihi 17 ve 18 Şubat, yazılı sınav tarihi ise 17 Mart olarak belirlendi.



Yarışma kapsamında düzenlenen sınavlara, bugüne kadar 2 milyon 189 bin 827 kişi katıldı.

UFKA YOLCULUK TAKVİMİ

YENİ SİSTEM



Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi.



Yarışmada dereceye girenler, başta Umre olmak üzere çok sayıda ödülleri kazanma hakkı elde edebilecek. Ayrıca Sakarya’dan yarışmaya katılanları da ödüller bekliyor.



Katılmak isteyenler yarışma hakkında güncel duyurular ve detaylı bilgi için yarışmanın sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor.

İLKOKUL KATAGORİSİ GÜZEL AHLAK YOLCULUĞU

İlkokul kategorisinde ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bu kitapta “eğlenerek öğrenmek” kavramı esas alınmıştır. Kitap içeriği yarışma bünyesinde yapılacak sınava yönelik eğitici bulmaca, sorular ve resimlerle desteklenmiştir. Kitap, önsöz, giriş, 9 farklı hikaye, sözlük, sonsöz ve kaynaklar olmak üzere 14 bölüm olarak hazırlanmıştır.



ORTA OKUL KATAGORSİNDE ERDEMLER KAMPI

Ortaokul kategorisinde ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Kitabımız ‘’Erdemler Kampı’’ adını taşımaktadır. Yolculuk temasıyla ‘’Güzel Ahlak’’ konusu çerçevesinde hazırlanmıştır. Ortaokul kategorisinde ‘’Erdemler Kampı’’ adlı 132 sayfalık eser hazırlanmıştır. ‘’Erdemler Kampı’’ eseri 11 bölümünden oluşmaktadır. Güven, özgüven, özdenetim, sorumluluk, adalet, sabır, saygı, yardımseverlik gibi konuları içeren bu güzide eser “Güzel Ahlak” konusunu ayet ve hadislerle de pekiştiriyor.

Ufka yolculuk çıkmış sınav soruları ve cevapları haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

YARIŞMA SORULARI NASIL OLUYOR?



YARIŞMA KATEGORİLERİ NELER?



En geniş katılımlı sivil yarışma olduğu belirtilen Ufka Yolculuk 6'ncı Bilgi ve Kültür Yarışması; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında resmi ve özel yüzlerce kurum, kuruluş, kulüp, vakıf ve derneklerin ortaklığında on binlerce gönüllü ile gerçekleştirilecek. Engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışma on bir farklı kategoride yapılırken; A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde olacak.

LİSE KATAGORİSİNDE “İhyâu Ulûmi’d-Dîn’den Kesitlerle GÜZEL AHLÂK

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın “Lise” kategorisi yarışmacılarının sınava tabi tutulacağı kitap. Server Yayınları tarafından sunulan 226 sayfalık kitabı Cemaleddin el-Kâsımî İhyâ’dan özetleyip Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Mehmet Akif Özkiraz gözden geçirdi.



Temelinde insan olan problemlerin hallolması ve dini ilimlerin yeniden ihya edilerek çözümlenmesi amacıyla “Hüccetü’l-İslam” (İslam’ın kesin delili) unvanıyla tanınan ve tasavvuf yolunun büyük üstadlarıdan olan İmam Gazali (Rh.a.) (H.448/M.1053 Tûs – H.505/M.1111 Tûs), günümüzde genelde dört cilt halinde sunulan “İhyâu Ulûmi’d-Dîn” eserini ortaya koymuştur.



Genel olarak ahlâk konularından “insanı kurtuluşa götüren haller”i ele alan 4. cildin özetlenip gözden geçirilmiş hali olan bu kitap istifadelerinize sunulmuştur.



SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİP EDEBİLECEK

Yarışmada dereceye girenler, başta Umre olmak üzere çok sayıda ödülleri kazanma hakkı elde edebilecek. Ayrıca Kocaeli'nden yarışmaya katılanları ise il ve ilçe ödülleri bekliyor. Yarışma hakkında güncel duyurular ve detaylı bilgi için yarışmanın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



İL ÖDÜLLERİ

Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri sitemiz üzerinden takip edilebilir.



NOT



a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.



b) Türkçe dilinde 1. Kademe online sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.



Aydın'ın Nazilli ilçesinde Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kitapları tanıtıldı.



Server Gençlik ve Spor Kulübü, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Aydın ili Gönüllülerinden İbrahim Ganioğlu, yarışma ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere geldiği Nazilli İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Ganioğlu, yaptığı açıklamada, “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 7. yılındayız. Geçtiğimiz 6 yılda Milli Eğitim Bakanlığından izinli olarak bakanlığa bağlı özel ve resmi kurumlarda Türkiye genelinde yapmış olduğumuz yarışmaların tanıtımlarına bu yılda devam ediyoruz.

Kültür yolculuğu dediğimiz bu yarışmaların önceki dönemlerinde Peygamber efendimizin Hadisi Şerifi, Kur’anı Kerim meali, Peygamberler hayatı gibi, Fıkıh ilimi, İlmihal gibi farklı konular üzerinden yarışma temaları seçildi. Bu seneki temamız ise güzel ahlak. Bu temanın içerisinde toplamda dört kategori üzerinden bu seneki yarışmayı Ufka Yolculuk7 olarak gerçekleştireceğiz. İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere ana kategoriler ve 18 yaş altı Arapça olarak 4 kategoride yapılacak. İlk aşama ise online olarak 1718 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Online yarışmadan 50 puan ve üzeri başarı gösteren katılımcılar 17 Mart 2019 tarihinde de yazılı sınava girecekler. Bu sınavlarda da il ve Türkiye derecesi elde edenlere para ve altın ödülü verilecek.”



Sınavlara gireceklerin hazırlanması gereken kitaplardan da söz eden Ganioğlu, “Güzel Ahlak” konusu ile 3 dilde düzenlenen 7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Türkçe kategorilerinde yarışmaya katılacaklar için 3 ayrı kitap yayınlandı. İlkokul kategorisi yarışmacılar için Semiha Bahadır'ın “Güzel Ahlâk Yolculuğu”, Ortaokul kategorisi yarışmacılar için Semiha Bahadır'ın “Erdemler Kampı”, Lise kategorisi yarışmacılar için Cemaleddin elKâsımî'nin İhyâ’dan özetleyip Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Mehmet Akif Özkiraz'ın gözden geçirmesiyle hazırlanan “İhyau Ulumiddin’den Kesitlerle Güzel Ahlâk” kitapları belirlendi.

Katılımcılar bu üç kitaptan hazırlık yaparak sınava giriyor” dedi.



Nazilli İHL Müdürü Alperen Kılıç ise konuşmasında, “Her sene düzenlenen bu yarışmalara biz de öğrencilerimizin katılması yönünde çalışma yapmaktayız. Bu yarışmayı düzenleyen Server Gençlik ve Spor Kulübü üyelerine ve emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için bu tür yarışmalar çok faydalı oluyor. Zaten okulumuzda yıl içerisinde çok sayıda etkinlik ve yarışmalar oluyor. Elimizden gelen katkıyı öğrencilerimizin yararına sunmaya devam edeceğiz” dedi.