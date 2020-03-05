05 Mart 2020 Perşembe 09:38 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:38

Bu sene 8.si gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ADAP temalı konu işleniyor. Tüm adaylar Ufka Yolculuk sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk 2020 sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UFKA YOLCULUK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ufka Yolculuk sınavında 1. aşama olan online sınav tamamlandı. Puanlar 9 Mart Pazartesi 20:00'de açıklanacaktır.

UFKA YOLCULUK ONLİNE SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sınavda 2 aşamalı olarak, çoktan seçmeli soru (test) ile yarışmacıların sıralaması belirleniyor. 1. Aşama Online Sınav’da 50 Puan Barajını geçen yarışmacılar 2. Aşama Yazılı Sınava girmeye hak kazanacaklar.

Ufka Yolculuk sınav puan açıklaması 7 Nisan 2020 salı günü saat 20:00'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 14 Nisan 2020 tarihinde saat 20:00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?

UFKA YOLCULUK YARIŞMA TEMASI NEDİR?

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan “Güzel Ahlâk” konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu “ADAP” olarak belirlenmiştir.

Adap, insana, cemiyet içerisinde saygın bir birey olarak yaşayabilmek için lâzım olan nezâket kurallarını öğreten, insanî ilişkilerde uyulacak ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya koyan, şahsı toplum içerisinde erdemli ve hürmete lâyık kılan söz, iş ve davranış biçimlerini kapsayan önemli bir kurallar bütünüdür. Geçmişten günümüze hem toplumu hem de insanı yücelten vazgeçilemez bir değerdir. Ancak, toplumda yaşanan değişimler ve bireyselleşmeden dolayı adap gibi değerlerimiz göz ardı edilebilmekte ve zamanla yerini istenmeyen davranış şekillerine bırakabilmektedir.

Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de etkisi ile gençlerin davranışlarında ve genel olarak hayatlarında adaba daha az dikkat ettikleri gözlemlenmektedir. Bu konunun farkında olan ekibimiz bu seneki konumuzu ADAP olarak belirlemiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmamızda hem adabı okutmayı hem de hayatlarına yerleştirmeyi ümit etmekteyiz. Yüzbinlerce gencimizin davranışlarını ve hayatını adapla süslemesi bizim için en güzel hediye olacaktır.