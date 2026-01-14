Ufuk Bayraktar hakim karşısında: Dükkanımda çay içmeye gelmemesine sinirlendim

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Bayraktar ve Akbaş, müşteki Ahmet P. ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Bayraktar, alkol kullandığı için sıkıntılar yaşadığını, olay günü saat 22.00 sıralarında alkol kullanmaya başladığını, bu nedenle olayın ayrıntılarına hakim olmadığını belirtti.

İddianamede geçtiği gibi müşteki Ahmet P'den haraç istemediğini, müştekiyi ağabeyi İbrahim P. vasıtasıyla tanıdığını söyleyen Bayraktar, kendisinin Beyoğlu'ndaki gençlere yardımcı olmaya çalıştığını ve böylece hayır yaptığını savundu.

Mahkeme heyeti başkanı Bayraktar'a "Sen tüm esnafdan hayır yapmak için para mı istiyorsun?" sorusunu yöneltti.

Bayraktar, bunun üzerine, "Mahallemdeki esnafı hayır işi yapsın diye teşvik ederim. Olay tarihinde müştekinin dükkanına Volkan Akbaş ve başka hatırlayamadığım arkadaşlarla gitmiştik. Zaten oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Yeşil reçeteli ilaç almıştım üzerine de alkol almıştım. Kendim de müşteki Ahmet'le arbede yaşadığımızı hatırlıyorum ama küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Ben müştekiye esasen, kendisinin dükkanında yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen, kendisinin benim dükkanıma bir çay içmeye gelmemesine sinirlendim. Ben yağma kastıyla hareket etmedim." şeklinde beyanda bulundu.

Müşteki Ahmet P. beyanında, Cihangir'de yıllardır esnaflık yaptığını, Bayraktar'ın kendisine, "Mahallenin çocukları var, 10 bin lira verin. Haftalık para verirseniz en azından paket servis yaptırırsınız." şeklinde söylemlerde bulunduğunun aktardı.

Olay tarihinde Bayraktar'ın dükkanına geldiğini, "Bunca zaman bir çay içmedin." diyerek kendisine saldırdığını ve "Seni burada barındırmayacağım." dediğini ileri süren Ahmet P, sanıklardan şikayetçi olmadığını, maddi manevi zarar talebi de bulunmadığını dile getirdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 6 Mayıs'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ahmet P. "müşteki", Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş'ın müşteki Ahmet P'ye ait işletmeye giderek bir süre oturdukları ve toplantı yapmak istediklerini söyledikleri ifade ediliyor.

Müşteki Ahmet P'nin şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar'ın, ekranında "Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız." yazılı telefonu gösterdiği, "Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin. Onların WhatsApp grupları var. Bütün mahalle bu çocukların, ben onlar para kazansın diye söylüyorum." diyerek müştekiden "koruma" adı altında para istediği anlatılıyor.

İddianamede, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine şüphelinin fiyatı haftalık 10 bin liraya kadar düşürdüğü ancak Ahmet P'nin kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiği belirtiliyor.

Şüpheli Ufuk Bayraktar'ın ise bu kez "Sonra görüşeceğiz." diyerek diğer şüpheliyle mekandan ayrıldıkları kaydedilen iddianamede, olayın ardından geçen sürede şüphelilerin birkaç kez daha mekana geldikleri, daha sonra bir ay kadar görünmedikleri, son olarak 20 Ağustos'ta yeniden geldiklerinde Bayraktar'ın sinirli şekilde müştekiye kendisiyle konuşmak istediğini söylediği kaydediliyor.

İddianamede Bayraktar'ın müştekiye kendisiyle konuşmak istememesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım, görürsün." diyerek saldırıp yumrukla vurduğu, olayın ardından Ahmet P'nin polis çağırdığı, şüpheli Volkan Akbaş'ın müştekinin yanına gelerek "Şikayetini geri çek, ben hallederim konuyu." dediği ve üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bildiriliyor.

Müşteki Ahmet P'nin ek ifade vererek Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçtiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs" suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade ediliyor.

İddianamede, şüpheliler Ufuk Bayraktar ile Volkan Akbaş'ın "iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 11 yıl 4'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.