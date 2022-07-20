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Uganda'da 628 hamile kadın ve çocuk sıtmadan hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yılın ilk 3 ayında, 628 hamile kadın ve çocuğun sıtmadan hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Ruth Aceng, mecliste yaptığı konuşmada, ocak ve mart ayları arasındaki sıtmadan kaynaklı can kayıplarına ilişkin verileri paylaştı.

Aceng, yılın ilk 3 ayında 628 hamile kadın ve çocuğun sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Sıtma nedeniyle ocak-mart arasında ölenlerden 371'inin 5 yaş altı çocuk, 257'sinin ise hamile kadın olduğuna dikkati çeken Aceng, bu süreçte günde ortalama 7 hamile kadın ve çocuğun sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Aceng, "2019'dan itibaren Uganda'daki sıtma ölümlerinde artış gözlemliyoruz. İnsanları korumamız için acil tedbir alınması gerekiyor." dedi.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

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