Uğur Akkuş hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Uğur Akkuş, A&S Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı. A&S Yatırım Holding’in kurucu başkanı Uğur Akkuş aslında 3. kuşaktan bir ticaret insanı olarak biliniyor.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Dede Halil İbrahim Akkuş’ un büyük dedeleri Semerkant’ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu’ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide’dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

Temeli 1962 yılında medeniyetler merkezi Mardin’de bulunan kapalı çarşıda atılan ticari girişim, 70 ’ler sonunda Kuveyt ’te kurulan Binsabt General Tarding Co. Ortaklığı ile başta Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere tüm Arap alemine kumaş, çadır ve tekstil ihracatı yaparak büyümüştür. Bu ticari faaliyet ve birikimin 4. kuşakta bir çatı altında toplanmasıyla doğan A & S Yatırım Holding, tüm ticari şirketlerin ve girişimlerin bir arada toplandığı yatırım şirketidir. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş’un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

A & S Yatırım Holding ’in kurucu başkanı Uğur Akkuş, kuşaktan kuşağa gelen ticari bilgi birikiminin yetiştirdiği 3. kuşak ticaret insanıdır.

Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir.İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Bekar ve 2 çocuk babasıdır.