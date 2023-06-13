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Uğur Akkuş serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda, hakkındaki şikayet üzerine 'dolandırıcılık' iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Uğur Akkuş, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA13 Haziran 2023 Salı 10:28 - Güncelleme:
Uğur Akkuş serbest bırakıldı
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Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ömer A, 31 Mayıs'ta 500 bin dolarını kripto paraya çevirmek için Şişli'deki ofisine gittiği iş insanı Uğur Akkuş'a teslim ettiğini, Akkuş'un ise parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve ofis çalışanı F.Y'ye verdiğini, sonrasında bu kişilerin parayı bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını beyan ederek dolandırıldığını iddia etti.

Ömer A'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, dosyada şüpheli olarak yer alan Uğur Akkuş'un olaydan sonra Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da da İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.

Akkuş, savcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş'un, savcılıkta ifadesi alındı.

Akkuş'un, Ömer A'nın zararının giderildiğini bildirerek şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi.

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