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Uğur Dündar: Moderatörlük teklifini kabul etmemem için her türlü linç girişimi başlatıldı

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapmayacağını ifade eden Uğur Dündar konuştu. Dündar, 'Mesele Uğur Dündar'ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur' ifadelerini kullandı.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tüm kanallara açık ortak yayınının moderatörlüğü için ismi geçen gazeteci Uğur Dündar teklifi neden kabul etmediğini açıkladı. 
 
CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına telefonla bağlanan Uğur Dündar, “Bir vazgeçme söz konusu değil. Daha teklif aşamasında toplumda korkunç boyutta kutuplaşma oldu. Linç girişimi, manipülasyon başladı. Benim gibi deneyimli birinin bunu fark etmemesi imkansız. Bana düşen bu kutuplaşmayı göstermektir. Toplumumuz şimdiye kadar hiç hissetmediğimiz kadar kutuplaşmış durumda. Bu gidişle farklı görüştekilerin bir arada yaşaması imkansız hale gelecek. Bizim bu sorunu bir an önce halletmemiz gerekiyor” dedi.
 
“KABUL ETMEMEM İÇİN LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLATILDI”
 
Ülkedeki kutuplaşmaya vurgu yapan Dündar, “Bugün İsmail Küçükkaya’nın isminin açıklanmasından sonra sosyal medyada linç girişimi başlatıldı. İnsanın psikolojisinin etkilenmemesi mümkün değil. Küçükkaya ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranacak. O gece kim bilir nasıl bir algı operasyonu başlatılacak. Bizim bu linç girişimini geride bırakmak için üzerimize düşeni yapması gerekir. Mesele Uğur Dündar’ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar’ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur” dedi. 
 
MODERATÖR İSMAİL KÜÇÜKKAYA
 
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tüm kanallara açık ortak yayında, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya gelecek.
 
YAYIN PAZAR AKŞAMI
 
-Tarih: 16 Haziran 2019 (Pazar) 
-Saat: 21.00
-Moderatör: İsmail Küçükkaya
-Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
-Kanal: Bütün kanallar yayınlayabilecek

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

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