ABD'den satın aldığı ilacı bürokratik geciktirmeler nedeniyle yaklaşık bir aydır İstanbul Havalimanı Gümrüğü'nden çekemediğini iddia eden Uğur Dündar'a Bakanlıktan cevap geldi.



UĞUR DÜNDAR'IN İDDİASINA BAKANLIKTAN CEVAP

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu akşam sosyal medya üzerinden yaptığınız paylaşımla ilgili incelememizin sonucunda, bundan 11 gün önce, 3 Eylül 2024 tarihinde ABD'den Fedex hızlı kargo ile isminize İstanbul havalimanına gelen ve gıda takviyesi cinsi olduğu anlaşılan eşyanın 100 USD değerinde olması ve gümrük mevzuatı hükümleri sebebiyle 30 Avro limiti üzerinde olduğundan hızlı kargo kapsamında işleme alınmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Hızlı kargo şirketleriyle gelen belirli şartları taşıyan eşyaya basitleştirilmiş gümrük prosedürleri uygulanmakta, 30 avronun altında olanların işlemleri kargo şirketi yetkililerince yapılarak, doğrudan alıcının adresine gönderilmektedir. 30 Avronun üzerindeki eşya ile ilgili olarak ise eşya sahibinin ya da onun adına hareket eden birisinin gümrük idaresine eşya ile ilgili müracaatı/beyanı gerekmektedir. Eşyayı getiren kargo firmasının sizi bilgilendirmesi gerekirdi. Adınıza geldiğini ifade ettiğiniz gıda takviyesi konusunda gümrük idaresine bu güne kadar yapılmış bir başvuru bulunmamaktadır. Yapıldığı takdirde işlem, mevzuat hükümleri uyarınca hemen sonuçlandırılır. Ayrıca mevzuat hükümleri uyarınca kitap ve ilaç ürünlerinin yurtdışından ülkemize getirilmesinde ise 1500 Avro'ya kadar hızlı kargo işlemi uygulanarak eşya dış ticaret mevzuatına tabi tutulmaksızın alıcısına teslim edilmektedir. Bilginize sunarız" ifadelerini kullandı.