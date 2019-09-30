Uğur Özkan cinayetinde son durum ne? Müge Anlı Uğur Özkan olayında yeni gelişme!

Uğur Özkan cinayetinde son durum ne? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı Uğur Özkan olayında yeni gelişme bugün geldi. Uğur Özkan cinayetinde karar görüşmesi görüldü. Uğur Özkan'ın ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Kasten öldürme suçalamasıyla Uğur Özkan'ın eşi Hatice Özkan'a 25 yıl hapis cezası verildi.

UĞUR ÖZKAN CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

Uğur Özkan cinayetinde karar görüşmesi yapıldı. Uğur Özkan'ın ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Kasten öldürme suçalamasıyla Uğur Özkan'ın eşi Hatice Özkan'a 25 yıl hapis cezası verildi.

UĞUR ÖZKAN OLAYI NEYDİ?

Müge Anlı 2 Kasım 2017 yayınında yeni bir dosya açıldı. Sakarya’da eşinin kullandığı arabanın kaputuna tutunan ve ardından da düşerek hayatın kaybeden Uğur Özkan’ın ailesi olaydan eşini sorumlu tutarak programa başvurdu.

Elektronik kelepçe ile ev hapsine mahkum edilen eşi Hatice Özkan ise bu suçlamaları kabul etmedi. Uğur Özkan, 5 kilometre boyunca kaputun üzerinde nasıl gitti? Bu soruların yanıtları araştırıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Hatice Özkan'ın bir sevgilisi var.