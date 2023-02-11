İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2023 Pazar / 22 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uğur Şahin, depremzedelere yardımların süreceğini belirtti
Güncel

Uğur Şahin, depremzedelere yardımların süreceğini belirtti

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmayı sürdüreceklerini söyledi.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 23:53 - Güncelleme:
Uğur Şahin, depremzedelere yardımların süreceğini belirtti
ABONE OL

Şahin, depremin kendisini de bir insan olarak çok etkilediğini belirterek, "Depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umarım bir an önce yaralar sarılır. Çok çok üzgünüm." dedi.

İskenderun doğumlu olduğunu dile getiren Şahin, "Akrabalarım da oradan zamanla farklı bölge ve ülkelere göç etmişlerdi. Depremde sıkıntı yaşayan yakın bir akrabam yok." diye konuştu.

BioNTech'in yaptığı yardımın haricinde kişisel olarak yardım yapmaya devam edeceğini belirten Şahin, "Öncelikle yaraların sarılması gerekiyor. Ben de kişisel olarak bir yardım derneğine bağışta bulunacağım." dedi.

Şahin, yaraların sarılmasının ardından da farklı yardım düşüncesi olduğunu ancak daha sonra açıklamayı uygun gördüğünü kaydetti.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon avro bağışlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.