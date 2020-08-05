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Ukrayna, Çeşme'de darp edilen manken için devreye girdi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Çeşme'de güvenlik görevli tarafından darp edildiği iddia edilen Ukraynalı manken Darya Krilyuk için devreye girdi. Ukrayna soruşturmanın hızlı ilerlemesi konusunda Türkiye'den talepte bulundu.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:18 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:18
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Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un talimatı üzerine, konuyla ilgili Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakçı ile görüştüğünü belirtti. Kabakçı’ya, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere’ye hitaben yazılan mektubu ilettiğini aktaran Ukraynalı yetkili, “Objektif, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütülmesini ve faillerin adalete teslim edilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileri ise Türkiye'de ilgili makamların konunun yakın takipçisi olduğu ve hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımların atılacağı konusunda Ukraynalı yetkililerin bilgilendirildiğini ifade etti.

KRİLYUK’TEN TÜRKLERE TEŞEKKÜR

Öte yandan Darya Krilyuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini destekleyen Türk vatandaşlarına ve Türkiye hükümetine teşekkür etti. Krilyuk, “Yaşadığımız üzücü olaydan ötürü üzüntümü ve acımı paylaşan çok sevgili Türk vatandaşlarına, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Olayın takipçisi olan Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy, Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik’e konu üzerindeki hassasiyetlerinden ötürü ayrıca teşekkür ederim. Bilinmesini isterim ki, Türkiye’de tatil yapmak çok keyifli, herkesi Türkiye’de özgürce tatil yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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