AA 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:27 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:27

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasındaki diyaloğun dinamik bir şekilde geliştiğini ve hiçbir virüsün iki ülke arasındaki ortaklığa ve dostluğa engel olamayacağını söyledi.

Zelenskiy, bugün gerçekleştirdikleri "verimli müzakerelerin" bunu kanıtladığına dikkati çekerek, "Ukrayna ve Türkiye, stratejik ortaklığını derinleştirmeye ve karşılıklı çıkarların olduğu her alanda iş birliğini geliştirmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin 9'uncu toplantısının hazırlanmasını sağlayacak güncel konuları ayrıntılı şekilde ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, söz konusu toplantıyı gelecek yılın başında düzenleme konusunda anlaştıklarını söyledi.

- "TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VERDİĞİ DESTEK BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çekerek, "Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya tarafından yasa dışı olarak gözaltında tutulan Ukraynalı ve Kırım Tatar siyasi tutsakların serbest bırakılması için aktif kişisel çaba göstermeye devam edeceğini teyit etti." diye konuştu.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 75'inci oturumu çerçevesinde yakın iş birliği içinde çalışacaklarını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye'yi Kırımlıların haklarını korumak ve yarımadayı işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme aracı olan Kırım Platformu projesine katılmaya davet ettim. Bu projeyi desteklemeye ve orada aktif bir şekilde rol almaya hazır olduğunuz için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki zor durumu da ele aldıklarını belirterek, krizi çözme ve kalıcı barışın sağlanması için politik ve diplomatik yolun "tek ve doğru bir yol" olduğu kanaatine vardıklarını dile getirdi.

- "TÜRK ŞİRKETLERİNİN UKRAYNA'DAKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE KATILIMI DA AYNI DERECEDE ÖNEMLİDİR"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaretin olumlu dinamikliğini sürdürebildiğini kaydettiklerini belirten Zelenskiy, bu eğilimi devam ettirmek için Serbest Ticaret Anlaşmasının sonuçlandırılması, hızlandırılması ve süreci yavaşlatan tüm sorunları çözme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'daki Türk şirketlerinin varlığına dikkati çekerek, "Türk şirketlerinin Ukrayna'daki büyük ölçekli altyapı projelerine katılımı da aynı derecede önemlidir. Onur ve Özaltın gibi Türk şirketleri başarılı bir şekilde çalışıyor. Büyük inşaat programının büyüklüğünü dikkate alarak dahil olan Türk şirketlerinin sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

- "SAVUNMA SANAYİİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ, STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZIN GELİŞMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Enerji konusunda iki ülke arasındaki iş birliğini de konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, iki ülkenin bölgenin enerji sorunları konusunda çok benzer bir vizyonu olduğuna dikkati çekti.

Bugün imzalanan "Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem Toplantısı Protokolü"nün ticaret, yatırım, enerji, altyapı ve gümrük politikası alanlarında daha önce varılan anlaşmaları ve görevleri belirlediğini aktaran Zelenskiy, "Ayrıca Karadeniz'de güvenlik ve Ukrayna'nın Avrupa Atlantik rotasının uygulanması dahil olmak üzere, güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğine dair ortak bir görüşümüz var." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna ve Türk hükümetleri arasında Askeri Çerçeve Anlaşması ve savunma bakanlıkları arasında bir niyet beyanı imzalandığını hatırlatarak, "Bu askeri ve askeri teknik iş birliğimiz için yeni fırsatlar yaratıyor. Savunma sanayii alanındaki iş birliği, stratejik ortaklığımızın gelişmesi için çok önemlidir. Bugün onu daha da güçlendirdiğimiz için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin İstanbul'dan gerçekleşmesinden dolayı memnun olduğunu aktaran Zelenskiy, İstanbul'un sadece Türk ve Ukrayna halkları için değil, tüm dünya için özel tarihi ve manevi olan bir yer olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin son derece samimi ve sıcak ortamının yanı sıra, bu şehrin özel enerjisini de hissediyoruz. Eminim ki tüm bunlar, Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sürekli gelişmeye teşvik ediyor ve ileriye dönük enerjiyle besliyor." ifadesini kullandı.