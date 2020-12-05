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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Kırım krizinin çözümünde Türkiye lider olmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 'Kırım krizinin çözümünde Türkiye lider olmalı.' açıklamasında bulundu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 08:37 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:37
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Kırım Tatarlarının temsilcileriyle görüşmek için Türkiye'ye gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım'ın ilhakının sonlandırılması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması için kurulan platformda Türkiye'nin liderlik rolü üstlenebileceğini söyledi.

NTV’den Deniz Kilislioğlu’nun sorularını cevaplayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Kırım’ın ilhakının bitirilmesi ve Rus askerlerinin çıkarılmasını amaçlayan bu platforma uluslararası toplumun destek verdiğini belirterek, “Türkiye bu konuda en tutarlı ve samimi ülkelerden biri. Kırım Ukraynalılar ve Türklerin her zaman kalbinde olan bir yer. Bu platformun liderlerinden birinin Türkiye olmasından daha anlamlı bir şey olamaz” dedi.

BAKÜ HAKKINI KORUDU

Azerbaycan’ın Karabağ’daki topraklarını tekrar kazanmasını da desteklediklerini belirten Kuleba “Bizim için bölgede savaş ve kan görmek üzücü ama mevcut girişim ve Azerbaycan’ın uluslararası hukuka uygun olarak toprak bütünlüğünü sağlama sürecinden memnunuz” dedi.

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