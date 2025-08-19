Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

GAZZE VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Ayrıca görüşmede Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

Fidan bugün ayrıca, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

BAKAN FİDAN FRANSIZ MEVKİDAŞI BARROT İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda, Alaska ve Washington'da yapılan toplantılar hakkında görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Washington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantılar ele alındı.