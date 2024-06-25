Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam saatlerinde Ukrayna Başkomutanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı'yla toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Zelenski, "İlk olarak askerlerle bir sabah toplantısı yapıldı. Başkomutan, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı hazır bulundu. Temel olarak Donetsk bölgesine ve kuvvetlerimize ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanmasına odaklanmak üzere kilit bölgelerdeki durumu ele aldık. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personel konularını da ele aldık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Korgeneral Yuriy Sodol'un yerine Tuğgeneral Andriy Hnatov'un atanmasına karar verdim" dedi.

KRİTİK ATAMA

Zelenski dün Devlet Koruma Dairesi Başkanlığı'na Albay Oleksii Morozov'un getirildiğini açıklamıştı. Bir önceki Devlet Koruma Dairesi Başkanı Serhiy Rud, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Zelenski'ye suikast planlayan iki kişiyi gözaltına almasının ardından görevden alınmıştı.