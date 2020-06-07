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Güncel

Ukrayna'da merdivenden düşerek omuriliğinde kırık oluşan genç ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Ukrayna'da merdivenden düşerek omuriliğinde kırık oluşan genç, ailesinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

HABERİN
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AA07 Haziran 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 17:40
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Ukrayna'da eğitim gören 19 yaşındaki Ö.S.Ş, oturduğu binanın merdivenlerinde ıslak zeminde ayağı kayınca düştü.

Omuriliğinde kırık oluşan ve hafta başından beri bu ülkede tedavi gören genç, ailesinin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Nevşehir’deki Kapadokya Havalimanına getirildi.

Ö.S.Ş'nin diğer yakınlarıyla birlikte havalimanında uçağı bekleyen babası Serkan Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum Ukrayna'da üniversite eğitimi görüyordu. Düşme sonucu belinde kırık oluştu. Orada tedavi görüyordu. Allah razı olsun, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Piste iniş yapan uçaktan sağlık personelince alınarak ambulansa konulan Ö.S.Ş, Aksaray'a götürüldü.

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