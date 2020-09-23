AA 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:34 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:36

Tatbikatın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikat 25 Eylül'e kadar devam edecek.

NATO ülkelerinin de katıldığı tatbikatta, 12 bin asker ve 700 askeri araç yer alacak.

Tatbikatta ayrıca Ukrayna'nın geçen sene Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları da kullanılacak.

Diğer yandan, Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin anti tank füzesinin, tatbikat sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmadığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tatbikatı izlemek için bölgeye geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, tatbikatın zamanlamasının Rusya'nın gerçekleştirdiği "Kafkas-2020" tatbikatına denk gelmesinin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı hazır olduğunu göstermeyi hedeflediğini belirtti.

Rusya, güney ve kuzey Kafkasya bölgelerinde, 21 Eylül'de "Kafkas-2020" tatbikatına başlamıştı.